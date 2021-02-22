КАК МЫ РАБОТАЕМ?
Опытный мастер связывается с Вами и отвечает на все вопросы — это бесплатно.
Выслушав Вас, мастер определяет вероятную поломку, озвучивает стоимость работы.
Вы договариваетесь про удобное время, когда мастер может к Вам приехать и выполнить ремонт индукционной плиты на дому
Вместе с матером проверяете работу плиты, если Вас все устраивает — оплачиваете работу мастеру.
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Все сделаем быстро и недорого! Мастер духовок
Поломки, которые мы устраним
ЗА 1 ЧАС
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Вызов мастера в Казани Беплатно
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Диагностика (в случае ремонта) Бесплатно
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Духовка не работает От 700 руб
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Блюдо подгорает От 800 руб
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Сама отключается От 800 руб
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Выбивает автомат От 700 руб
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Блюдо не пропекается От 600 руб
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Не работает электроподжик От 800 руб
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Дверца не закрывается От 800 руб
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Работает и не отключается От 800 руб
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Гаснет огонь после отпускания ручки От 600 руб
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тухнет духовка во время работы От 950 руб
Ремонт индукционных плит всех брендов
…и еще 105 брендов
*Нажмите на номер телефона для быстрого звонка
Все сделаем быстро и недорого!
Мастер индукционных плит
Реальные отзывы о нас
Все отзывы реальны — вы можете перейти по ссылкам на известные сайты и убедиться самим.
Светлана
Электрическая духовка перестала включатся. Мастер приехал быстро. Очень вежливый. Примерно за час все починил. Взял не дорого. Спасибо!
+7 (123) 456-78-90
Быстро дозвонилась, мастер ответил на все вопросы. Починили, теперь как и раньше отлично охлаждает!
Гузель
+7 (123) 456-78-90
Александр
Ремонт сделали минут за сорок. По ценам вполне нормально. Главное что быстро отреагировали. Запчасти для духовки уже были у мастера при себе, ждать не пришлось вовсе.
+7 (123) 456-78-90
Альфия
В нашем кафе перестала работать плита АББАТ. Вызвали мастера. А через час уже открыли кафе. Простоя не было. Большое спасибо.
+7 (123) 456-78-90
Ремонт индукционных плит в Казани
Наша компания осуществляет ремонт индукционных плит в Казани. Высококвалифицированный специалист приедет на вызов в течение часа после оформления заявки. Мы ценим свою репутацию и постоянно повышаем качество сервисного обслуживания. Для этого мастера нашего центра постоянно проходят курсы повышения квалификации. Мы предоставляем гарантию на все детали, купленные у нас.
Мы ремонтируем любые модели индукционных плит, электрических, газовых плит и духовыхшкафов: AEG, Ardo, Ariston, Asko, Beko, Вosch, Candy, Daewoo, Electrolux, Indesit, Нansa, Miele, LG, Siemens, Samsung, Whirlpool, Zanussi и многих других брендов.
Ремонт индукционных плит на дому
Самыми частыми неисправностями, с которыми сталкиваются наши мастера, являются:
- Автоматическое отключение варочной панели;
- Беспрерывная и неконтролируемая подача звукового сигнала;
- Невозможно регулировать мощность конфорки;
- Не включается одна или несколько конфорок;
- Не отображается температура варочной панели;
- Шум при работе;
- Совсем не активируется индукционная плита.
Ремонт индукционных плит необходимо осуществлять своевременно. Чтобы избежать больших затрат, необходимо осуществлять сервисное обслуживание. Таким образом, мастер поможет продлить срок эксплуатации прибора.
В редких случаях требуется транспортировка тяжелого прибора в сервис. Как правило, мастер может исправить все на месте. Наша компания предлагает своим заказчикам определенные преимущества:
- Наши мастера быстро выезжают по любому адресу;
- Благодаря прямым поставкам, мы предлагаем заказчикам запчасти по низкой стоимости;
- Мы реализуем только оригинальные запчасти;
- Мы даем гарантию на купленные у нас детали и проделанную работу.
Если вы хотите устранить поломку качественно и не дорого, вам нужно обратится в «Мастер духовок» и оформить заявку. Ремонт индукционных варочных плит является одним из основных наших направлений. Более 10 лет наши мастера помогают в самых сложных проблемах с приборами.
При оформлении заявки нужно сообщить оператору «Мастер духовок» модель индукционной плиты и признаки неисправности. Мастер сориентирует вас по примерной стоимости ремонта и соберет необходимые инструменты для того, чтоб провести ремонт. По времени работа занимает не более 2-х часов.
Ремонт индукционных варочных плит ошибочно считают нецелесообразным. На самом деле, отремонтированный прибор прослужит долгое время. Мастер нашей службы даст все рекомендации по уходу за плитой, чтобы максимально продлить срок эксплуатации. Качественный ремонт не нарушает функциональность и не сокращает срок использования.
Мы предоставляем ремонт любой сложности и ремонтируем модели всех производителей: Ardo, Bosh, Whirpool, Zanussi, Gorenje, Candy, Ariston, Kaiser, Hansa и другие.
ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ?
Мы занимаемся ремонтом бытовой техники с 2005 года. За это время мы значительно расширили клиентскую базу, завоевали доверие заказчиков, приобрели репутацию надежных исполнителей. Случилось это не благодаря рекламе. К нам регулярно обращаются, поскольку мы работаем:
БЫСТРО
БЮДЖЕТНО
Ремонт духовок недорого – миссия компании. Мы устанавливаем адекватные расценки за счет того, что приобретаем расходные материалы у производителей техники, при этом не сотрудничаем с посредниками.
ОФИЦИАЛЬНО
На все виды работ вы обязательно получите гарантийный талон, если обратились в наш сервисный центр по ремонту духовок и плит в Казани. Мы легальная компания, поэтому мы не занимаемся халтурой.
НА ДОМУ
Вы вызываете специалиста – он приезжает для проведения ремонта в сжатые сроки. Это в значительной степени облегчает жизнь клиентам, экономит их средства, так как теперь нет нужды искать автомобиль
ФАКТЫ О НАС
Мы довольно долго работаем на рынке услуг и зарекомендовали себя, как надежный сервисный центр. Ремонт холодильников в Казани с длительной гарантией. Скидки постоянным клиентам. Собственный склад запчастей для холодиьников.
12
Лет на рынке услуг
2000+
Отремонтированных холодильников
96%
Довольных клиентов
ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?
Вам срочно понадобился мастер по ремонту индукционной плиты, духовки или жарочного шкафа в Казани? Считайте, что вы нашли лучшего специалиста, поскольку каждый сотрудник сервисного центра – проходит ежегодные курсы повышения квалификации.
РЕМОНТ жарочного шкафа В КАЗАНИ БЫСТРО И НЕДОРОГО
Перечень работ, выполняемых сотрудниками центра по доступным ценам, довольно обширен. Он включает в себя диагностику неисправностей и другие услуги, в числе которых:
1. Ремонт электроподжига
2. Ремонт плат и блоков управления
3. Ремонт крана духовки
4. Ремонт газоконтроля
5. Ремонт термопары
6. Ремонт дверцы
7. Ремонт термостата
8. Замена проводки, газовых шлангов
9. Замена, ремонт, конфорок
РЕМОНТ индукционной плиты поэтапно
Вам достаточно связаться с нашим специалистом. Мы не заставим вас долго ждать.
Совершаете звонок или оставляете заявку;
Согласовываете детали с исполнителем;
Мастер по ремонту духовок осуществляет диагностику, озвучивает стоимость услуги;
Специалист сервисного центра восстанавливает работу техники;
После завершения услуги клиент получает гарантийный сертификат.
Мы ценим ваше доверие и время, поэтому спектр услуг по ремонту индукционных плит в Казани осуществляем срочно, надежно и на профессиональном уровне.
Воспользуйтесь помощью опытных мастеров компании незамедлительно, и получите желаемую скидку в размере 10%! Ждем заявок!