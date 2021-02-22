Самыми частыми неисправностями, с которыми сталкиваются наши мастера, являются:

Автоматическое отключение варочной панели;

Беспрерывная и неконтролируемая подача звукового сигнала;

Невозможно регулировать мощность конфорки;

Не включается одна или несколько конфорок;

Не отображается температура варочной панели;

Шум при работе;

Совсем не активируется индукционная плита.

Ремонт индукционных плит необходимо осуществлять своевременно. Чтобы избежать больших затрат, необходимо осуществлять сервисное обслуживание. Таким образом, мастер поможет продлить срок эксплуатации прибора.

В редких случаях требуется транспортировка тяжелого прибора в сервис. Как правило, мастер может исправить все на месте. Наша компания предлагает своим заказчикам определенные преимущества:

Наши мастера быстро выезжают по любому адресу;

Благодаря прямым поставкам, мы предлагаем заказчикам запчасти по низкой стоимости;

Мы реализуем только оригинальные запчасти;

Мы даем гарантию на купленные у нас детали и проделанную работу.

Если вы хотите устранить поломку качественно и не дорого, вам нужно обратится в «Мастер духовок» и оформить заявку. Ремонт индукционных варочных плит является одним из основных наших направлений. Более 10 лет наши мастера помогают в самых сложных проблемах с приборами.

При оформлении заявки нужно сообщить оператору «Мастер духовок» модель индукционной плиты и признаки неисправности. Мастер сориентирует вас по примерной стоимости ремонта и соберет необходимые инструменты для того, чтоб провести ремонт. По времени работа занимает не более 2-х часов.

Ремонт индукционных варочных плит ошибочно считают нецелесообразным. На самом деле, отремонтированный прибор прослужит долгое время. Мастер нашей службы даст все рекомендации по уходу за плитой, чтобы максимально продлить срок эксплуатации. Качественный ремонт не нарушает функциональность и не сокращает срок использования.

Мы предоставляем ремонт любой сложности и ремонтируем модели всех производителей: Ardo, Bosh, Whirpool, Zanussi, Gorenje, Candy, Ariston, Kaiser, Hansa и другие.